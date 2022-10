Halloween in Rheinberg : Am Horrorhaus gibt’s Saures

Das Haus des Ehepaars Möller an der Kirchstraße in Ossenberg hat mittlerweile Kultstatus in Ossenberg. Foto: Armin Fischer (arfi)

Ossenberg In Ossenberg waren an Halloween am Montagabend finstere Gestalten unterwegs. Sensenmänner, Hexen und Vampire klingelten an den Haustüren und riefen „Süßes oder Saures!“

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Michelle Woywadt war mit einer Gruppe von mehr als zehn Kindern unterwegs, es waren sogar extra Freunde mit ihren Kindern aus Oberhausen nach Ossenberg gekommen. Gemeinsam ging es dann auch zum Horrorhaus der Familie Möller. Manuela und Erik Möller wohnen an der Kirchstraße. Ihr Haus ist im Laufe der Jahre immer mehr zu einem Halloween-Highlight geworden, obwohl die beiden schon lange keine Kinder mehr im passenden Alter zu Hause haben. Ein Fenster wurde mittels eines Beamers mit Horrorszenen erleuchtet. Das sorgte für Begeisterung bei den Kindern, die natürlich auch Süßigkeiten bekamen. Am Abend fand eine große Halloween-Party mit Hexenküche auf dem Dorfplatz statt, organisiert vom Verein Gemütlichkeit. RP-Foto: Armin Fischer

(up)