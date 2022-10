40 Jahre Lepra-Strickkreis Bönninghardt : Wenn Strickwaren zu sauberem Trinkwasser verhelfen

Bönninghardt Der Lepra-Strickkreis Bönninghardt verkauft seit 40 Jahren Selbstgefertigtes für den guten Zweck. Welche Projekte mit den Handarbeiten finanziert werden.

Zu stricken war 1982 genauso angesagt wie heute, wenn junge Frauen und manchmal auch junge Männer zu den Nadeln greifen. Die Frauen des Lepra-Strickkreises Bönninghardt strickten auch in den Jahren dazwischen, als selbst gemachte Socken, Pullover, Mützen, Handschuhe und Decken nicht so en vogue waren. So feierte der Strickkreis auf der Hei am Sonntag seinen 40. Geburtstag.