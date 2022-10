Landeplatz Saalhoff : Rheinberger rutscht mit Leichtflugzeug über Landebahn hinaus

Rheinberg/Kamp-Lintfort Ein 69-jähriger Mann aus Rheinberg ist am Sonntag in Kamp-Lintfort beim Landeversuch mit seinem Leichtflugzeug über die Landebahn hinausgerutscht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

