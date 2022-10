Überblick für Eltern : Die weiterführenden Schulen im Gelderland

Im Gelderland gibt es 13 weiterführende Schulen. Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Gelderland Manche Eltern wissen schon, wohin die Reise der Kinder nach der Grundschule geht. Andere sind sich noch nicht sicher, welche Schule die beste Wahl ist. Nach der vierten Klasse können Kinder in der Region 13 unterschiedliche Bildungsstätten besuchen. Alle mit unterschiedlicher Lage und individuellen Profilen. Wir geben einen Überblick zu den Angeboten im Gelderland.

Die Robert-Jungk-Gesamtschule ist an den zwei Standorten vertreten: Krefeld-Hüls und Aldekerk. Anzahl der Schüler: 1200, an beiden Standorten. Sowohl in Aldekerk als auch Krefeld-Hüls werden die Schuljahre 5 bis 10 unterrichtet, die Oberstufe ist in Krefeld untergebracht. Es gibt den gebundenen Ganztag. Neben dem normalen Unterricht gibt es ein großes Angebot an AGs im Nachmittagsbereich. Die Philosophie der Schule richtet sich nach dem Namensgeber. Robert Jungk war Gründer des Instituts für Zukunftsfragen. Umwelt, Frieden und Nachhaltigkeit waren seine Themen. Angelehnt an seine Ideen hat die Schule am Standort Krefeld-Hüls einen Acker und es finden regelmäßig Projektwochen und Arbeitsgemeinschaften rund um diese Themen statt. Im April 2020 wurde der Neubau für die Oberstufe in Krefeld fertiggestellt. An der Gesamtschule sind alle Abschlüsse möglich. Kontakt: Telefon 02833 573410 (Aldekerk), Telefon 02151 565240 (Krefeld-Hüls), Mail: info@rjge.de, Internetadresse: https://entdecke.robert-jungk-gesamtschule.de/

664 Schüler besuchen das Lise-Meitner-Gymnasium in Geldern, das den Namen einer österreichischen Kernphysikerin trägt. Statt Offenem Ganztag wird eine Über-Mittagsbetreuung bis 15.30 Uhr für die Klassen 5 bis 7 angeboten. Ältere Schüler kümmern sich als Tutoren um die Fünftklässler, um ihnen den Einstieg zu erleichtern. Für Viertklässler wird ein Schnupperprogramm für Mathematik und Chemie angeboten. Im „Lerncafé“ lernen Schüler von der fünften bis zur siebten Klasse an, selbstständig zu lernen. In der achten und neunten Klasse wird das Förderprogramm durch den Lern-Treff abgelöst, der von Oberstufenschülern betreut wird. In der Bläserklasse lernen musikalisch begabte Kinder ab der fünften Klasse ein Musikinstrument. Ab Klasse acht werden bei allen Jugendlichen durch Berufe-Speeddating, Praktika, Berufsberatung und Infotagen an Universitäten ihre Stärken im Hinblick auf die spätere Studien- und Berufswahl ausgelotet. Eine Kooperation besteht mit dem Lise-Meitner-Gymnasium. Kontakt: Telefon 02831 8495, E-Mail schule@lmg-geldern.de, lise-meitner-geldern.de.

Das Friedrich-Spee-Gymnasium in Geldern ist nach einem Theologen benannt, der sich für Menschlichkeit, Toleranz und umfassende Bildung einsetzte und trägt das Schulsiegel „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“. Statt eines Offenen Ganztags gibt es eine Über-Mittagsbetreuung bis 15.30 Uhr für die Klassen 5 bis 7. 734 Schüler besuchen das Gymnasium derzeit. Neulinge werden durch das Programm „Lernpotenziale“ in den Hauptfächern Deutsch, Englisch und Mathematik gefördert. Später können sie das Cambridge-Sprachzertifikat erwerben oder als Studi-Trainiee das Hochschulleben kennenlernen. Zum Profil gehört ein Sport-Leistungskurs, Projektkurse in Kooperation mit der Don-Bosco-Schule oder Wahlpflichtfächer wie Bio-Medizin oder Regionalgeschichte. Eine Kooperation besteht mit dem Lise-Meitner-Gymnasium. In den kommenden Jahren wird das „Spee“ umgebaut (Anfang 2025 bis Ende 2026). In dieser Zeit werden die Schüler am Westwall und in der Sekundarschule unterrichtet. Kontakt: Telefon 02831 8494, E-Mail sekretariat@fsg-geldern.de, fsggeldern.de.

Die städtische Realschule An der Fleuth in Geldern ist neben der Liebfrauen-Realschule die einzige Regel-Realschule im Gelderland. 529 besuchen Schüler und Schülerinnen die Realschule zurzeit und können dort einen Hauptschulabschluss, Hauptschulabschluss nach Klasse 10 oder die Fachoberschulreife erlangen. Einen Offenen Ganztag gibt es nicht. Stattdessen wird eine Hausaufgabenbetreuung bis 15 für die Klassen 5 bis 7 angeboten. Ab Klasse 5 können sich die Schüler den Profilklassen „Sportler“, „Forscher“ und „Kreative“ anschließen. Ab Klasse 7 ist eine weitere Spezialisierung in den Fächern Technik, Informatik, Niederländisch und Sozialwissenschaften möglich. Noch ist die Realschule interimsmäßig am Westwall untergebracht. Voraussichtlich im dritten Quartal 2023 soll der Neubau am alten Standort der Geschwister-Scholl-Schule eröffnet werden. Kontakt: Telefon 02831 8493, E-Mail sekretariat@rsadf.de, realschuleanderfleuth.de.

Die Gesamtschule Geldern ist noch jung. Sie wurde erst 2018 eröffnet. Derzeit werden dort 790 Schüler bis zur neunten Klasse unterrichtet. Eine gymnasiale Oberstufe wird erstmals ab dem Schuljahr 2024/25 angeboten. Erworben werden können dann alle Schulabschlüsse – vom Hauptschulabschluss bis zum Abitur. Statt eines Offenen wird ein gebundener Ganztag montags, mittwochs und donnerstags bis 15.15 Uhr angeboten. Die Schulphilosophie lautet: „Verantwortung für sich und andere übernehmen“. Um den Begabungen der Kinder gerecht zu werden, gibt es verschiedene Eingangsklassen mit den Schwerpunkten „iPad“, „Montessori“ und „Sport“. Die Profilrichtungen lauten MINT, Sprachförderung, Kultur, Sport & Gesundheit und Soziales. Zentraler Bestandteil des Schulkonzepts sind Lernlandschaften, kompetenzfördernde Bausteine, Navigationsstunden und Projektkurse. Kontakt: Telefon 02831 97796311, E-Mail sekretariat@ge-geldern.de, gesamtschule-geldern.de.

Die Liebfrauenschule – Bischöfliche Realschule für Mädchen in Geldern wurde 1962 als Mädchenrealschule von den Schwestern Unserer Lieben Frau gegründet. Seit 1976 befindet sie sich in Trägerschaft des Bistums Münster. Heute besuchen 501 Schülerinnen die Schule. Die Buchstaben LFS stehen für Liebfrauenschule und für Lernen, Fördern, Selbstvertrauen. Als katholische Schule will sie den Schülerinnen einen Ort bieten, an dem Glauben gelebt wird und erfahrbar ist. Ab Klasse 7 legen sich die Schülerinnen auf einen fremdsprachlichen, naturwissenschaftlich-technischen oder sozialwissenschaftlichen Neigungsschwerpunkt fest. Der Offene Ganztag dauert bis 15.30 Uhr. Mögliche Abschlüsse sind: Hauptschulabschluss, Hauptschulabschluss nach Klasse 10 und die Fachoberschulreife. Kontakt: Telefon 02831 97610200, E-Mail Liebfrauen-RS@bistum-muenster.de, lfs-geldern.de.

Die Sekundarschule Niederrhein in Geldern ist ein Auslaufmodell. Der Rat der Stadt Geldern hat vor einigen Jahren entscheiden, dass nach diesem Schuljahr Schluss sein soll. Das heißt: Vor den Sommerferien 2023 werden die letzten Klassen verabschiedet. Die Schüler, die die zehnte Klasse wiederholen müssen, wechseln im kommenden Schuljahr zur Gesamtschule Geldern. Zurzeit besuchen 84 Schüler die Sekundarschule. Statt eines Offenen Ganztags gibt es für sie montags, mittwochs und donnerstags einen gebundenen Ganztag bis 15.45 Uhr. An der Sekundarschule kann der Hauptschulabschluss, der Hauptschulabschluss nach Klasse 10 und die Fachoberschulreife erworben werden. Kontakt: Telefon 02831 4430, E-Mail Sekretariat@sekundarschule-niederrhein.de, sekundarschule-niederrhein-2019.sekundarschule-geldern.de.

Die Gesamtschule Kevelaer ist die junge Schule von Kevelaer. Die Schule ist langsam aufgebaut worden, im kommenden Jahr werden die ersten Schüler dann hier ihr Abitur machen. 160 Schüler besuchen die Oberstufen, insgesamt sind auf der Schule 1150 Kinder und Jugendliche. An drei Tagen pro Woche gibt es Unterricht bis 15 Uhr nachmittags, erläutert Schulleiter Christoph Feldmann. Die Schule ist an den städtischen Mittagstreff mit seinen Angeboten angeschlossen. In der Mensa des Mittagstreffs bekommen die Schüler auch ihr Mittagessen. Nachdem viel gebaut wurde, ist jetzt an der Gesamtschule erst einmal Schluss. Gerade ist das neue, moderne Verwaltungsgebäude eingeweiht worden. Kontakt: Telefon 02832 93360, info@gekw.de, www.gesamtschule-kevelaer.de.

Das Kardinal-von-Galen-Gymnasium in Kevelaer wurde 1960 gegründet. Genau 676 Schüler besuchen die Schule im Schulzentrum an der Jahnstraße. Viel Wert wird an der Schule auf die Förderung der Kinder und Jugendlichen gelegt, so gibt es für die fünften und sechsten Klassen mittags eine Hausaufgabenbetreuung. Alle haben auch die Möglichkeit in der Mensa zu essen und Angebote des Mittagstreffs in Anspruch zu nehmen. Es gibt unterschiedliche Förderkurse, um gezielt die Lücken zu schließend, die sich durch Corona aufgetan haben. Viel Wert ist auf den digitalen Ausbau der Schule und des Unterrichts gelegt worden. Um gut aufgestellt zu sein, investiert die Stadt in die Schule aktuell mit An- und Umbauten. Schulleiterin Christina Diehr weist auch auf die intensive Zusammenarbeit mit den Grundschulen hin. „Dadurch soll den Schülern ein möglichst unkomplizierter Übergang auf das Gymnasium ermöglicht werden“, sagt sie. Kontakt: Telefon 02832 93370, sekretariat@kvvg.schule, www.kvvg.de.

Die Gesamtschule Facettenreich in Sevelen besuchen 214 Schüler. Gegründet wurde die Schule 2016/17 von Tina Liehr und Olaf Peim. Jedes Jahr startet eine Klasse. Wenn es mehr Bewerber als Plätze gibt, entscheidet das Los, außer bei Geschwisterkindern. Es handelt sich um eine Ganztagsschule. Alle Abschlüsse sind möglich, von Hauptschulabschluss bis zum Abitur. Das Konzept: „Ein guter Schulabschluss ist uns zu wenig“, sagt Olaf Peim. Es gibt neben dem Lernstoff nach Lehrplan vieles andere, zum Beispiel einen eigenen Acker. Mit den Produkten wird jeden Tag frisch gekocht. Ein wichtiger Punkt ist die demokratische Gemeinschaft. Es gibt einen hohen Grad an Mitbestimmung und Eigenverantwortung. Die Klassen werden außerdem in zwei Lerngruppen geteilt mit maximal 16 Schülern. Kontakt: Telefon 0173 3088306 (Olaf Peim), Mail: info@facettenreich.schule, Internetadresse: www.facettenreich.schule.

Die Sekundarschule in Straelen wurde im August 2012 eröffnet. Schulleiter ist Patrick Richter. „Wir kümmern uns, wir lassen keinen mit seinen Problemen alleine“, sagt er. Es gehe um schulische und menschliche Bildung, darum, dass die Jugendlichen Haltung entwickeln. 471 Schüler lernen derzeit an der Sekundarschule Straelen, die im Gebäude Fontanestraße 5 untergebracht ist. Die Jahrgangsstufen neun und zehn sind vierzügig, ansonsten besteht Dreizügigkeit. Mit dem benachbarten Jugendzentrum JuSt gibt es eine Kooperation für eine eventuell erforderliche Hausaufgabenbetreuung ab 13 Uhr. Möglich sind die Hauptschulabschlüsse 9 und 10, die Fachoberschulreife (FOR) als mittlerer Abschluss sowie FOR-Q mit der Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe. In dieser Beziehung bestehen Kooperationen sowohl mit dem benachbarten Städtischen Gymnasium Straelen als auch mit den beiden Berufskollegs in Geldern. Kontakt: Telefon 02834 9446370, E-Mail info@sks-straelen.de.

1992 ist das Gründungsjahr für das Städtische Gymnasium Straelen. Laut Internetseite der Schule werden aktuell 750 Schüler in dem Gebäude Fontanestraße 7 zur Allgemeinen Hochschulreife geführt. Kerstin Schneider ist die Leiterin. Kontakt: Telefon 02834 91530, E-Mail info@gym-straelen.de.