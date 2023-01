Zwischen Klimaschutz und Urlaub Wie sinnvoll sind Skifreizeiten noch?

Klever Land · Themen wie Nachhaltigkeit und Klimaschutz sind in aller Munde – und doch fahren Schulen für Skifreizeiten traditionell in die, zuletzt wenig schneebdeckten, Berge. Wir haben bei Schulen am Niederrhein nachgefragt, wie das zusammenpasst.

24.01.2023, 05:45 Uhr

Trauriges Bild: Viele Pisten waren Anfang des Jahes kaum schneebedeckt. Foto: dpa/Kilian Pfeiffer