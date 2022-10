Schule in Wermelskirchen : Erstmals Info-Stand zur Gesamtschule

Lehrer Torsten vom Stein (l.), der zur Gesamtschul-Konzeptgruppe gehört, im Gespräch mit Lisa und Anrdt Vöpel. Foto: Stephan Singer

Wermelskirchen Auftakt mit viel Resonanz: Erstmals stellt sich die Konzeptgruppe zur Gründung der neuen Schulform in Wermelskirchen den Bürgern und steht an einem Info-Stand am verkaufsoffenen Sonntag Rede und Antwort.

Als zumindest „kleine“ Kampfansage an das Städtische Gymnasium im Ringen um Schüler können die Ansteck-Buttons mit der Aufschrift „Abi 2032“ schon verstanden werden. So lange wird es dauern, bis der erste Jahrgang an der Gesamtschule Wermelskirchen die Allgemeine Hochschulreife als Schulabschluss erlangen kann. Darüber informierte die Konzeptgruppe, die die Gründung der neuen Form einer weiterführenden Schule in Wermelskirchen als Nachfolge der auslaufenden Sekundarschule begleitet, erstmals „auf der Straße“ – dicht am Bürger – mit einem Informationsstand auf der Carl-Leverkus-Straße im Rahmen des verkaufsoffenen Sonntags am à la carte“-Wochenende.

„Mich interessiert vor allem, ob die Gesamtschule denn wirklich kommt“, wendet sich Lisa Vöpel, die mit ihrem Ehemann Arndt an den Info-Stand gekommen ist, direkt an Sekundarschullehrer und Konzeptgruppenmitglied Torsten vom Stein. Der kann natürlich jetzt noch nicht den Eltern eines Grundschulkindes in der dritten Klasse eine Garantie geben, zeigt sich jedoch zuversichtlich: „Ich bin sehr guter Dinge, dass wir die nötigen 100 Anmeldungen von Schülern und deren Eltern aus Wermelskirchen zusammen bekommen. Dafür habe ich schon zu viele positive Gespräche geführt – so wie dieses eben auch.“ Damit die nötigen Anmeldungen zusammen kommen, gebe es unter anderem den Info-Stand, die Flyer und Werbeartikel wie Lineale oder Buttons sowie die anstehenden Info-Abende.

Solch ein Info-Abend ist für Dienstag, 22. November, ab 19 Uhr im Bürgerzentrum angesetzt. Davor gibt es Informations-Abende in den fünf Wermelskirchener Grundschulen, zu denen speziell die Eltern der derzeitigen Viertklässler eingeladen sind – unter anderem am Mittwoch, 2. November, in der Katholischen Grundschule St. Michael und am Dienstag, 15. November, in der Grundschule Am Haiderbach. Im Gespräch mit Lisa und Arndt Vöpel gesteht Torsten vom Stein ein: „Auch die Eltern der jetzigen Drittklässler einladen – ja, das hätte man besser gemacht.“