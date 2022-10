Klassik : Musik für Orgel und Tenor in St. Maria Magdalena

Tenor Mark Heines singt am 13. November in Geldern. Foto: Christian Palm

Geldern Tenor Mark Heines und Organist Dieter Lorenz singen und spielen unter anderem Händel, Buxtehude, Brezina und Wagner. Karten gibt es beim Förderkreis, bei Keuck und im Bücherkoffer.

Die Jahresreihe der Geistlichen Konzerte an St. Maria Magdalena wird mit einem Konzert für Tenor und Orgel am Sonntag, 13. November, um 17 Uhr fortgesetzt. Die beiden Künstler Mark Heines (Tenor) und Dieter Lorenz (Orgel) haben ein abwechslungsreiches Programm für diese Klangkombination vorbereitet.

Sein breites Repertoire erarbeitete sich Mark Heines unter Anleitung des englischen Tenors und Gründungsmitglied der „King's Singers“, Alastair Thompson, sowie der ungarischen Sopranistin Krisztina Laki.Auf der Opernbühne zeigt sich der jugendliche Tenor charakterstark: Er fühlt sich gleich wohl in barocken Partien Georg Friedrich Händels (Acis and Galatea, Acis) oder Thomas Arnes (Artaxerxes, Rimines), wie in der Wiener Klassik und Mozarts Theatermusik (Zauberflöte, Tamino; Don Giovanni, Don Ottavio). Ebenso spielfreudig zeigt er sich als Rinuccio in Puccinis „Gianni Schicchi“ oder Lysander in Brittens „A Midsummer Night's Dream“. Große Aufmerksamkeit erringt Heines mit seinen dramatischen Interpretationen der Bachschen Passionsoratorien, die er bereits unter der Leitung von Helmuth Rilling vielfach mitgestaltete, und zugleich durch oratorische Werke Joseph Haydns, Felix Mendelssohn-Bartholdys oder Gioacchino Rossinis. Sein vielseitiges musikalisches Interesse verwirklicht Heines im Rahmen intensiver Konzerttätigkeit im In- und Ausland.