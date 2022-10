An Allerheiligen : Lob Gottes von Chor und Orchester in Walbeck

Der Kirchenchor an St. Nikolaus Walbeck wird beim Konzert an Allerheiligen durch ein Orchester begleitet. Foto: Kirchenchor St. Nikolaus Walbeck

Walbeck In der Pfarrkirche St. Nikolaus sind Kompositionen von Sir John Rutter und Mack Wilberg zu hören. Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf.

„Be thou my vision“: Ganz im Zeichen der Hoffnung steht das Geistliche Konzert in der Pfarrkirche St. Nikolaus in Walbeck an Allerheiligen, 1. November, 18 Uhr. Bezeichnend ist, dass das Lob Gottes vom Kirchenchor an St. Nikolaus und einem großen Orchester mit rund 30 Musikern unter der Leitung von Stefan Janßen auf eine neue, moderne Art interpretiert wird.