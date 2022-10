„Heavy Medal“ und „Barbershop Blend“ : Farbenfroher Auftritt mit buntem Melodienreigen

Der Frauenchor „Barbershop Blend“ sang unter der Leitung von Norbert Hammes unter dem Motto „Ton in Ton“ in der Lise-Meitner-Aula. Foto: Evers, Gottfried (eve)

GELDERN „Ton in Ton“ lautete der Titel des Konzerts mit zwei Chören in der Aula des Lise-Meitner-Gymnasiums Geldern. Die Leistungen von „Barbershop Blend“ und „Heavy Medal“ wurden vom Publikum beklatscht.

So bunt wie ein Blumenstrauß war das Konzert des Frauenchores „Barbershop Blend“. Und das ist nicht nur auf das Bühnenoutfit bezogen. Die Stimmen waren so vielfältig und voller Enthusiasmus wie die Körpersprache, mit der die Frauen ihre Lieder vortrugen. Am Samstag hatte der Chor zum Konzert „Ton in Ton“ in die Aula des Lise-Meitner-Gymnasiums eingeladen. Das Auditorium war sehr gut besucht. Überwiegend Frauen saßen im Publikum. Gemeinsam mit dem befreundeten gemischten Barbershop Blend Chor „Heavy Medal“ gestalteten die Sängerinnen einen abwechslungsreichen und unterhaltsamen Abend. Die Moderation war gelungen, die Sketch-Einlagen waren fröhlich, und das gesamte Konzert war einfach ein Genuss.

Kamen die Damen zu Beginn in Schwarz-Türkis auf die Bühne, änderte sich die Kostümierung im Laufe des Abends in bunt-flippig-amerikanisch der 50er Jahre. Einen besonders beeindruckenden Auftritt hatte Solistin Sabine Joosten beim „Beatles-Medley“. Bei „Ich seh dich“ brillierte der Chor durch Choreographie und Stimmgewalt. Einen Vorgeschmack auf das Weihnachtsfest lieferten sie mit Stimme und Händen bei „White winter hymnal“. Das gefiel dem Publikum besonders, und sie wurden für die Darbietung mit viel Applaus belohnt.

Farbenfroh und mit viel Pep präsentierte sich auch der gemischte Chor „Heavy Medal“. Starke Stimmen, starker Auftritt. Wen wundert es dann, dass sich die Sängerinnen und Sänger nach dem Auftritt bei den Europameisterschaften im schwedischen Helsingborg mit einer silbernen Medaille schmücken durften. Dabei treffen sich Chormitglieder, die aus der ganzen Bundesrepublik kommen, nur drei Mal im Jahr zur Probe. Jetzt absolvierten sie ein Probenwochenende in Xanten. Da war ein Auftritt in Geldern doch wohl Ehrensache. Besonders mit Stevie Wonders Song „Isn’t she lovely“, den er zur Geburt seiner Tochter im Jahre 1976 komponiert hatte, überzeugten sie das Publikum. Es honorierte den Auftritt mit einem lang anhaltenden Applaus.

Für den Auftritt bei den Europameisterschaften in Schweden hatten sich die Damen extra Kostüme ausgesucht, die im Stil der amerikanischen 50er Jahre angefertigt waren. Drei Jahre hatten sie im Schrank ihr Dasein gefristet, nun durften sie endlich an die Öffentlichkeit. Mit Schiebermütze und Petticoat, Stirnband und Tüllhütchen waren die Barbershop-Damen gewandet. Natürlich durften auch zwei Stücke aus dem Schweden-Wettbewerb beim Konzert in Geldern nicht fehlen. Bei „When I fall in love“ und „ I dont care“ am das Stimmvolumen so richtig zur Geltung. Bei Freddy Mercurys„Don‘t stop me now“ waren die Damen auch nicht mehr aufzuhalten. Mit dem „Wiegenlied“ von Johannes Brahms läuteten sie den musikalischen Abschied ein, bevor die Chöre sich beim gemeinsamen „That lonesome road“ verabschiedeten.

Die Dirigenten des „Barbershop Blend“-Chores, Norbert Hammes und Regina Hussmann-Walter, sowie Matthias Neuburger von „Heavy Medal“ wurden mit viel Applaus und Präsenten bedacht.

Beim legendären „After Glow“ dürften die „Prosecco-Lerchen“ ihren Heimvorteil genossen haben. Auf jeden Fall folgten viele Zuhörer ihnen in den Eingangsbereich der Aula, wo gemeinsam fleißig weiter gesungen, getrunken und gegessen wurde.