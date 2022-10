Kabarett : René Steinberg sucht „Freuwillige“

Rene Steinberg kommt nach Kevelaer. Foto: Olli Haas

Kevelaer Er präsentiert sein Programm in Kevelaer bei „Kabarett unterm Dach“. Der Auftritt ist am 27. Oktober ab 20 Uhr in der Begegnungsstätte.

„Freuwillige vor“ heißt das Programm, das René Steinberg in Kevelaer präsentiert. In der Reihe „Kabarett unterm Dach“ tritt er am Montag, 27. Oktober, in der Begegnungsstätte auf. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr.

Unsere Zeit: unübersichtlich, ökonomisiert, aufgeheizt und – kurz gesagt – „alle bekloppt“. In den Innenstädten Leere, auf den Autobahnen Chaos, in den sozialen Netzen Wut und in der Gesellschaft immer mehr Gegeneinander. René Steinberg meint: Wir müssen mehr Humor wagen. Gemäß Steinbergs Motto „Gemeinsinn statt gemein sein“ erlebt das Publikum, was Humor ist und wie man sich mit diesem gegen all die Beklopptheiten unserer Zeit wappnet. Guter, handgemachter, feiner bis krachender Humor.

Der gelernte Literaturwissenschaftler Steinberg ist sich sicher: Humor ist ein Wutdrucksenker. Eine Waffe gegen die Widrigkeiten des heutigen Lebens. Und vor allem etwas, was Menschen zusammenbringt und verbindet. In Steinbergs Trainingscamp der nachhaltigen Art geht es unter anderem um Homer, Goethe, Whatsapp, Netflix, Heimat und pubertierende Monster.

Eintrittskarten kosten ab 23 Euro, ermäßigt ab 20,80 Euro. Sie gibt es unter anderem in Kevelaer in der Touristinformation, Peter-Plümpe-Platz 12, Telefon 02832 122991, in Geldern in der Buchhandlung Keuck, Issumer Straße 15, Telefon 02831 80008, beim Kulturbüro Niederrhein, Nimweger Straße 58, in Kleve, Telefon 02821 24161 sowie