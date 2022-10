Neue Angebote in neuen Räumen : Die Ideen- und Mitmachwerkstatt ist zur Glockengasse umgezogen

Neue Angebote in neuen Räumen

Die Ideen- und Mitmachwerkstatt ist jetzt in der Glockengasse zu finden. Foto: IMI

Geldern Das Team möchte jetzt einen gemeinnützigen Verein gründen. Die Versammlung wird am 23. November im evangelischen Gemeindehaus stattfinden.

Die Ideen- und Mitmachwerkstatt Innenstadt (IMI) ist jetzt an der Glockengasse 20 zu finden. Mehr als drei Jahre lang – unterbrochen durch längere, coronabedingte Pausen – wurden am Markt 18 a vom Team des Treffs, Workshops, Mitmachangebote und Vorführungen. angeboten. Im Mittelpunkt stehen handwerkliche Themen: Nähen, Stricken, Zeichnen, Sticken, Häkeln, Specksteinbearbeitung, Filzen, Origami, Drechseln, Malen, Enkaustik oder Pappmaché. Jetzt geht es in der Glockengasse weiter.