Liederabend : Sextett mit Chansons beim Candle-Light-Konzert

Straelen Im Hotel „Straelener Hof“ sind Lieder unter anderem von Biermann und Eisler zu hören. Der Stil enthält Elemente aus Kammermusik, Swing und Improvisation.

Der Kulturring Straelen präsentiert am Freitag, 4. November, ab 20 Uhr (Einlass 19 Uhr) eine Neuauflage der Candle-Light-Konzerte im Hotel „Straelener Hof“ an der Annastraße 68. Dank der Unterstützung durch die Firma „Müller Kerzen“ und dem Engagement der Firma Hout konnte das „Marcel & Isy-Project“ mit Isy Schrodka (Gesang) und Marcel Grothues (Gitarre) in Begleitung von vier weiteren Musikern verpflichtet werden.

Karten sind für 17 Euro in Straelen beim Kulturring am Markt 11, im Hotel „Straelener Hof“ sowie in Geldern bei der Musikschule „Plug & play“ am Südwall 25 und online unter www.kulturring-straelen.de erhältlich.