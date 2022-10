Klassik : Berühmtes Fauré-Requiem zu hören

Straelen Ein Chorkonzert erklingt in der Pfarrkirche St. Peter und Paul Straelen am 1. November. Zu hören sind auch Werke von Bruckner, Lutkin, Tavener und Franck.

Die Fördergesellschaft „Geistliche Musik an St. Peter und Paul“ Straelen macht auf das nächste Chorprojekt in der Pfarrkirche aufmerksam. Im Konzert am Dienstag, 1. November, erklingen ab 18 Uhr das berühmte „Requiem“ von Gabriel Fauré und weitere Chor- und Orgelwerke.

Fauré vollendete die Komposition seines Requiems op. 48 – seines einzigen größeren Werks mit einem religiösen Text als Basis – 1887 im Alter von 42 Jahren. Er schrieb das Werk zwischen dem Tod seines Vaters 1885 und dem seiner Mutter 1887. Das Stück wurde erstmals am 16. Januar 1888 in der Pariser La Madeleine aufgeführt. Der Chor umfasst dabei 30 Sänger, die Instrumentalbesetzung bestand nur aus geteilten Bratschen, Celli, Kontrabass, Solovioline, Harfe, Pauken und Orgel. Im Verlauf der folgenden Jahre erstellte Fauré eine größer besetze zweite Fassung, bei der unter anderem Bläser berücksichtigt wurden. Deren Premiere fand 1900 anlässlich der Pariser Weltausstellung vor rund 5000 Zuhörern statt. Das Requiem wurde auch bei Faurés Beerdigung 1924 gegeben. Die Aufführung in Straelen wird in der Version für Chor und Orgel-Solo realisiert.