Kultur im Altbierdorf : Lesungen mit Anne Gesthuysen und Mechtild Borrmann im Diebels Live

Issum Im ehemaligen Restaurant tut sich was. Mit zwei Lesungen geht es los mit Kulturveranstaltungen in der unmittelbaren Nachbarschaft zur Brauerei. Der Vorverkauf für die Karten läuft.

„Es tut sich was im Live“. Dieser Satz war in den verganenen Monaten in Issum häufiger zu hören. Inzwischen sind die Umbauarbeiten in der ehemaligen Kneipe der Brauerei Diebels abgeschlossen und die ersten Brauerei-Veranstaltungen haben auch schon stattgefunden. Gemeinsam mit der Gemeinde Issum und der Gelderner Buchhandlung Keuck wird die ehemalige Kneipe jetzt zur Live-Kulturbühne.

Anne Gesthuysen übernimmt die Bühne am Sonntag, 4. Dezember. Die gebürtige Veenerin ist nicht nur als Fernsehmoderatorin bekannt, sondern hat sich inzwischen auch als erfolgreiche Buchautorin einen Namen gemacht. Ihr erster Roman, „Wir sind doch Schwestern“, wurde bereits 2018 verfilmt. Im Issumer Diebels Live liest sie jetzt aus ihrem neuesten Roman „Wir sind schließlich wer“. Auch in diesem Roman erzählt Anne Gesthuysen mit unvergleichlichem Witz, großer Herzenswärme und Feingefühl von einer niederrheinischen Familie, die sich erst verlieren muss, um sich zu finden.

Die Lesungen am 20. November und am 4. Dezember starten jeweils um 18 Uhr, Einlass ins Diebels Live ist bereits um 17.30 Uhr. Tickets für die Veranstaltungen zum Preis von 15 Euro für die Lesung von Mechtild Borrmann beziehungsweise 19 Euro für die Veranstaltung mit Anne Gesthuysen gibt es in Sevelen bei Radio Schönell, in Geldern bei Bücher Keuck und in Issum im Shop im Diebels Live und im Rathaus. Informationen gibt es unter 02835 1024 oder unter touristik@issum.de.