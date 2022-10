Aufruf der Caritas und katholischen Kirchengemeinde : Energiegeld an bedürftige Mitmenschen spenden

Geldern Der Caritasverbands und die Kirchengemeinde St. Maria Magdalena in Geldern erleben aus nächster Nähe, wie steigende Energiepreise und Lebenshaltungskosten einkommensarme Menschen existenziell bedrohen.

Mit der Gehaltsabrechnung für September wird auch das Energiegeld in Höhe von 300 Euro überwiesen. Und zwar an alle Berufstätigen in Deutschland. Das gilt auch für die Bürgerinnen und Bürger, die nicht auf den Zuschuss angewiesen sind. Einrichtungen und Dienste des Caritasverbands sowie der Kirchengemeinde St. Maria Magdalena in Geldern erleben aus nächster Nähe, wie steigende Energiepreise und Lebenshaltungskosten den Alltag einkommensarmer Menschen existenziell bestimmen und sie in Zahlungsschwierigkeiten bringen.