Tierrettung in Rheinberg : Feuerwehr rettet Kauz aus einem Kamin in Budberg

Budberg Die Freiwillige Feuerwehr Rheinberg hat auch ein Herz für Tiere. Am Montagvormittag wurde die Löscheinheit Pelden nach Budberg gerufen. „Tier in Not“ lautete das Stichwort bei der Alarmierung.

Ein ungefähr 30 Zentimeter großer Kauz war von außen in einen Kamin eines Wohnhauses an der Straße Am Wäldchen gefallen und habe sich nicht mehr aus eigener Kraft aus seiner misslichen Lage befreien können, berichtete die Feuerwehr, die sich schnell daran machte, den Vogel zu retten. Das gestaltete sich zunächst schwierig, da die Revisionsöffnung im Keller des Hauses so eng war, dass man nur mit einer Hand hineingreifen konnte um an den gefiederten Patienten zu gelangen. Schließlich gelang es den Einsatzkräften aber doch, das Tier behutsam zu fassen und ins Freie zu tragen. Der Kauz wurde kurz untersucht, ob er Verletzungen davon getragen hatte. Dann gab ihm die Feuerwehr die Freiheit zurück: Der Kauz sei wohlbehalten zurück in das angrenzende Waldstück geflattert, so die Feuerwehr.