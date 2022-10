Weihnachtsgeschäft : Amazon sucht für Rheinberg mehr als 400 Saisonkräfte

Rheinberg Amazon stellt auch in diesem Jahr mehr als 400 Saisonkräfte für das Weihnachtsgeschäft in seinem Rheinberger Logistikzentrum ein.

Amazon stellt wieder Saisonarbeitskräfte ein. Das vierte Quartal des Jahres rund um die Weihnachtssaison ist nach Angaben des Unternehmens die betriebsamste Zeit in den Logistikzentren. Um das zusätzliche Volumen zu bearbeiten und die Stammbelegschaft zu unterstützen, sucht Amazon allein für den Standort in Rheinberg mehr als 400 zusätzliche Saisonkräfte. Wie viele es bundesweit sind, teilte das Unternehmen nicht mit. 2021 suchte Amazon für alle Standorte in Deutschland nach eigenen Angaben mehr als 10.000 Saisonkräfte, davon 300 für Rheinberg.