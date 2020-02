Karneval in Alpen : Der Zug der närrischen Kinder sucht Mitläufer

Am Tulpensonntag gehören die Straßen in Alpen den närrischen Kindern. Foto: AKK

Alpen Am Tulpensonntag setzt sich wieder der Karnevalszug der Kinder in Bewegung.

(vp/lb) Der Kinderkarnevalszug in Alpen geht in die nächste Runde. Unter dem Motto „Ob warm, ob kalt, ob trocken oder nass – in Alpen haben die Kinder Spaß“ setzt er sich am Tulpensonntag, 23. Februar, um 14.11 Uhr in Bewegung. Gesucht werden noch Gruppen, die sich anschließen möchten, um rund 20.000 Tüten Chips und eine Tonne Kaubonbons unters Narrenvolk zu werfen, die der Förderverein Alpener Kinderkarneval (AKK) zur Verfügung stellt. Auch für die Verpflegung ist gesorgt. Am Rathaus werden alkoholfreie Getränke und Bratwurst wie andere Leckereien verkauft. Anmelden kann man sich unter akk-alpen@online.de. Weitere Infos finden sich im Internet unter www.akk-alpen.de.