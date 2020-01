Kommentar zu Bürgermeisterkandidat Aldenhoff : Ein kluger Schachzug

Meinung Alpen Trotz der Favoritenrolle von Thomas Ahls dürfte der Kommunalwahlkampf mit Timo Aldenhoff als Bürgermeisterkandidat interessant werden.

Für wahr: Thomas Ahls trägt den ihm von seinen Alpener CDU-Parteifreunden bei dessen Kür zum erneuten Bürgermeisterkandiaten selbstbewusst als Marke mit auf den Weg gegeben Titel Platzhirsch zu Recht. Der Amtsinhaber hat 2014 mit mehr als 60 Prozent Maßstäbe gesetzt und genießt weiter hohes Ansehen. So ist nicht ernsthaft davon auszugehen, dass der Wähler ihn im Herbst vom Thron stürzt.

Der SPD aber ist ein Coup gelungen, den ihr nur wenige zugetraut hätten. Sie hat mit Timo Aldenhoff einen aufs Schild gehoben, der aufhorchen lässt. Jung, unverbraucht, mit Alpen vertraut, vor Ort bestens vernetzt, beruflich erfolgreich, ein unabhängiger politischer Kopf und von vielen geschätzt. Wer auch von der CDU und von den Grünen umworben war, muss Qualitäten haben. Dass die Genossen ihn ohne rotes Parteibuch ins Rennen gehen lassen, ist klug in Zeiten, in denen die SPD in der Wählergunst eher abgeschlagen im Schatten steht. Diese Hypothek muss Timo Alenhoff nicht schultern.