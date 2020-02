Amplonius-Gynasium Rheinberg : Wichtige Impulse für die Berufswahl

Rheinberg Profis standen am Amplonius-Gymnasium Oberstufenschülern Rede und Antwort.

„Kein Abschluss ohne Anschluss“ heißt das landesweite Projekt zur Berufs- und Studienorientierung in Schulen. Das Amplonius-Gymnasium hat in der Oberstufe bereits in diesem Schuljahr damit begonnen. „Wir haben unser vielfältiges Beratungsangebot an der Schule erweitert. Experten unterschiedlichster Berufsgruppen informieren die Oberstufenschüler über Besonderheiten und Anforderungen ihrer Berufe“, so Thorsten Braun, Koordinator der Studien- und Berufsorientierung.