Karnevals-Ausschuss Gemütlichkeit : 340 Damen feiern Karneval in Ossenberg

340 Damen feiern Karneval in Ossenberg

Ossenberg Erstmals hatte der KAG Eintrittskarten mit Tischreservierungen verkauft. Das Programm kam gut an.

Das Damenteam des KAG Ossenberg hat es wieder geschafft, unter der Moderation von Sonja Kleinbongardt ein abwechslungsreiches und stimmungsvolles Programm auf die Beine zu stellen. 340 Frauen, und damit weitaus mehr als in den Vorjahren, hatten jede Menge Spaß an dem bunten Programm, das nach dem Einzug der Prinzessin Susanne I. und Lena I. als ersten Höhepunkt mit dem Sessionslied von Susanne eröffnet wurde. Die Besucherinnen waren alle karnevalistisch verkleidet. Ein Highlight jagte das nächste. Alle Programmpunkte wurden von Nummernboy Mike Stief – er ist stellvertretender Elferratssprecher und einer der Adjutanten von Prinzessin Susanne – in unterschiedlichen Kostümen wie Biene Maja oder Mickymaus, vorgestellt. Die KAG-Tanzgarden „La Luna“ und „Red Diamonds“ zeigten ihr Können und das Männerballett „Sporker Grenztröpfges“ sorgte zum ersten Mal für eine ausgelassene karnevalistische Stimmung.