Corona-Hilfe in Rheinberg : Bache strickt jetzt auch Schutzmasken

Corona-Hilfe in Rheinberg

Die finale Bearbeitung der Schutzmasken erledigen die Mitarbeiter der Strickerei Bache in Handarbeit. Foto: Bache

Rheinberg Das Rheinberger Unternehmen Bache ist in die Produktion von Schutzmasken eingestiegen. Bestellt haben ein nahes Krankenhaus und der Kreis Wesel. Gewinn mache man damit aber kaum, so der Geschäftsführer.

„Wir haben uns schon sehr früh in der Corona-Krise mit einer möglichen Fertigung von entsprechenden Schutzmasken beschäftigt“, sagt Thorsten Bache. Zunächst aber hatte der Geschäftsführer der Bache GmbH allerdings so seine Zweifel daran, dass diese Masken wegen fehlender „medizinischer Zulassung“ überhaupt zum Einsatz kommen können. Doch der selbst entwickelte Prototyp einer „Behelfsmund- und Nasenmaske“ brachte – durch Mundpropaganda – den Stein ins Rollen.

1.500 Exemplare hat Bache bereits an ein regionales Krankenhaus geliefert. Derzeit arbeiten die Mitarbeiter im Betrieb an der Industriestraße mit Hochdruck an der Fertigung von 5.000 wiederverwendbaren Mund-und Nasenmasken für den Kreis Wesel. Auch verschiedene Firmen haben bereits angeklopft und lassen bei Bache produzieren.