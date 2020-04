Ossenberger Schleuse : Bänke am Deich kommen erst im nächsten Frühjahr

Technischer Beigeordneter Dieter Paus: „Die Bänke am Deich an der Ossenberger Schleuse sollen nächstes Jahr kommen.“. Foto: Armin Fischer

Rheinberg Gespräche zwischen Stadt und Deichverband sind abgeschlossen. Es fehlen grünes Licht von der Bezirksregierung und Geld im Haushalt.

Nachdem Ralf Winstroth (Grüne) die beschlossenen, aber noch nicht aufgestellten Bänke am Deich südlich der Ossenberger Schleuse angemahnt hatte, hat sich nun der Technische Beigeordnete Dieter Paus zu Wort gemeldet. Paus schreibt in einer E-Mail an den Grünen-Politiker, dass, wie es im Rat im Oktober zugesichert worden sei, die Gespräche zwischen der Verwaltung und dem Deichverband Duisburg/Xanten weitergeführt worden seien und dabei Einigkeit darüber erzielt werden konnte, dass in dem Deichabschnitt zwischen der Straße Zum Rhein und angrenzend an den Parkplatz Ossenberg zwei Bänke mit Papierkörben aufgestellt werden können.