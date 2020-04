Kommunalpolitik in Alpen : Alpen verhandelt mit Investoren für Willy-Brandt-Platz

Alpen Noch vor den Sommerferien soll der städtebauliche Vertrag für den Mix aus Wohnen und Vollsortimenter unterschriftsreif sein.

Der Investoren-Wettstreit um die Bebauung des Willy-Brandt-Platzes steht vor der nächsten Etappe. Der Kreis der Fraktionsvorsitzenden hat sich am Mittwochabend mehrheitlich auf die Bewerber verständigt, mit denen die Gemeinde in nun konkretere Verhandlungen einsteigen möchte. Dabei geht es in erster Linie um Anforderungen der Fachleute in der Jury an die Planung. Das hat Bürgermeister Thomas Ahls auf Anfrage der Redaktion mitgeteilt. Damit reduziert sich zunächst der Kreis der potentiellen Investoren. Ursprünglich sind fünf unterschiedliche Konzepte eingegangen und Ende Februar im Pädagogischen Zentrum öffentlich vorgestellt worden. Rund 200 Bürger zeigten Interesse an den Vorschlägen, was an Stelle des alten Feuerwehrgerätehauses entstehen soll. Das soll abgerissen werden und einem Mix aus günstigen Wohnungen und einem modernen Supermarkt Platz machen. Ziel sei es, so Ahls, möglichst noch vor der Sommerpause den Sieger des Verfahrens gefunden zu haben, um mit ihm schließlich den städtebaulichen Vertrag auszuhandeln.