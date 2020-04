Punk aus Rheinberg : Betontod lässt B-Seiten hören

Rheinberg Eigentlich sollte der 30. Geburtstag mit einem neuen Album gefeiert werden. Doch Corona zwingt auch Punker, neu zu denken.

Freitag erscheint mit „Für die Freiheit“ die neue Single der Punkband Betontod (Foto: Band). Sie steht digital zum Download und auf allen Streaming-Plattformen zur Verfügung. Es ist die erste Auskopplung von B-Seiten der Rheinberger Band. Eigentlich steht für Betontod 2020 für 30 Jahre „Chaos und Liebe für Punkrock“, so die Band, „und natürlich auch für ein neues Album, das fest geplant war“. Doch dann kam Corona. Der Shutdown zwingt auch Punker erst mal dazu, ihre Pläne neu zu denken und einen kleinen Umweg zu gehen. Auf dem Pfad nehmen sie nicht die neue Scheibe, sondern Songs mit, die sie sonst vielleicht vergessen hätten und sonst niemals das Licht der Öffentlichkeit erblickt hätten. „Für uns ein spannender Weg, und wie immer in den 30 Jahren weiß niemand, wohin er führt“, so ein Sprecher: „Eines ist aber sicher, wir gehen immer weiter.“