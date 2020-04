Hauptausschusssitzung im Schulzentrum : Alpen auf dem Weg zum normalen Ratsbetrieb

Alpen Nachdem der Rat zuletzt wegen der Corona-Krise „halbiert“ getagt hatte, kommt der Hauptausschuss nun im Schulzentrum zusammen.

Der politische Betrieb in Alpen nimmt den Betrieb wieder auf – nicht im Rathaus, sondern im viel größeren Rahmen: Der Hauptausschuss kommt am Dienstag, 21. April, um 17 Uhr im Pädagogischen Zentrum der Sekundarschule zusammen. Da das Gremium nur 16 Mitglieder habe, sei dort ausreichend Platz, „um den gebotenen Abstand zu halten“, so André Emmerichs als Sprecher der Verwaltung. Es würden Vorkehrungen getroffen, alle Maßnahmen zur Hygiene einzuhalten. Öffentlich wird nur ein Punkt verhandelt: Es geht um den Weg zum digitalen Rathaus. Die Aktenführung soll papierärmer gestaltet werden. Die Sitzung könnte Testfall sein, wieder in den normalen Sitzungstournus zu finden. Das war am Mittwochabend Thema in der Runde der Fraktionschefs.