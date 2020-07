Stadthaus in Rheinberg : Einlasskontrollen entfallen bald

Stadthaus in Rheinberg

Rheinberg Die Rheinberger Stadtverwaltung lockert die Corona-Beschränkungen. So soll es ab Montag, 6. Juli, keine Einlasskontrollen mehr geben. Dennoch sollten Termine vorab verabredet werden.

In den vergangenen Wochen mussten Bürger vor einem Besuch im Stadthaus telefonisch oder per E-Mail mit den zuständigen Mitarbeitern Termine vereinbaren. Eine entsprechende Einlasskontrolle fand statt. Ab Montag, 6. Juli, entfällt diese Einlasskontrolle. Die Personalien werden aber weiterhin erfasst, um eine mögliche Infektionskette nachverfolgen zu können. Auch das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist nach wie vor zwingend erforderlich. Die Verwaltung bittet darum, auch weiterhin vor einem Besuch im Stadthaus einen Termin zu vereinbaren. Zudem werden auch weiterhin Arbeiten der Verwaltung im Homeoffice erledigt, so dass es möglich sein kann, den jeweiligen Ansprechpartner ohne Terminvereinbarung nicht im Stadthaus anzutreffen. Auf der Homepage www.rheinberg.de sind alle Ansprechpartner zu finden. RP-Archivfoto: Plien