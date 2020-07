Ratingen : Bürgerbüro: Kurzfristig einen Termin vereinbaren

Ratingen Für Eilige gibt es ab 8 Uhr einen besonderen Service: Jeden Morgen um 8 Uhr werden abhängig von den Kapazitäten weitere Termine freigeschaltet, die über die Online-Terminvergabe gebucht werden können.

Es lohnt sich also, bei kurzfristigem Bedarf zunächst dort nachzuschauen, ob noch ein Besuch am gleichen Tag möglich ist.

Für die An- oder Ummeldung des Wohnsitzes vergibt das Bürgerbüro noch bis zum 24. Juli Sondertermine. Damit auch die Wahlbenachrichtigungskarten zur Kommunalwahl am 13. September an die richtige Adresse gehen, sollten alle Bürgerinnen und Bürger, die sich bisher noch nicht an- bzw. umgemeldet haben, bald einen Termin vereinbaren. Diese Sondertermine zur An- und Ummeldung können montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr unter Telefon 02102/550-3262 vereinbart werden. Fertige Personalausweise und Reisepässe können ohne Termin an der Minoritenstraße 2 bis 6 abgeholt werden.