Kommunalwahl 2020 in Rheinberg : Frank Tatzel will „keine Experimente“

Rheinberg Der Rheinberger Bürgermeister kandidiert erneut für das Amt des Chefs von Rat und Verwaltung. Er bleibt parteilos und ist kein CDU-Kandidat. Sein vorläufiges Wahlprogramm ist kurz gehalten.

Frank Tatzel möchte für weitere fünf Jahre Rheinbergs hauptamtlicher Bürgermeister bleiben – das hat der 54-Jährige vor wenigen Tagen bei der Aufstellungsversammlung des CDU-Stadtverbands verkündet. Das Bekenntnis kam spät, und es kam mit nachdenklich machender Begleitmusik. Denn die CDU machte Tatzel anders als vor fünf Jahren nicht mehr zu ihrem Kandidaten (wir berichteten ausführlich). Der Wallacher ist weiterhin parteilos und will es auch bleiben. Die Christdemokraten verzichten nun auf einen Bürgermeisterkandidaten, empfehlen ihren Mitgliedern und Anhängern aber, Frank Tatzel am 13. September ihre Stimme zu geben.

Kein offizieller Parteikandidat zu sein, bedeutet allerdings auch: Tatzel muss den Wahlkampf und die Kosten dafür allein bestreiten. „Ich werde unterstützt von meiner Familie und einem Freundeskreis“, berichtet der Amtsinhaber. Wie er seinen Wahlkampf bestreiten will, weiß Tatzel schon: Er möchte „als Einzelkämpfer so viele persönliche Gespräche wie möglich mit den Bürgerinnen und Bürgern führen“. Zum Beispiel auf Wochenmärkten. Diese Gespräche und Erkenntnisse daraus seien unentbehrlich für seine Arbeit.

Den ersten Entwurf eines Wahlprogramms legt Tatzel bereits vor. Kurz, knapp, bündig, eine halbe DIN A 4-Seite, mehr nicht. „Das ist noch nicht endgültig“, so der Bürgermeister. Unklar ist auch, ob es bei seinem Wahlkampf-Slogan bleibt. „Keine Experimente – Frank Tatzel wählen!“ – damit will er punkten. Themen, die er angehen möchte, sind: Rheinbergs Haushaltspläne gut durch die Corona-Krise und die Nach-Corona-Zeit bringen; die Digitalisierung der Schulen weiter und schneller vorantreiben; die Bürger stärker in Planungsentscheidungen einbeziehen; ein Online-Einkaufs- und Restaurantportal für die Stadt begleiten und entwickeln; Netzwerke mit Unternehmen und Kulturschaffenden weiter intensivieren, ebenso Veranstaltungen wie „Verwaltung, Vereine und Wirtschaft vor Ort“; die Beteiligung der Stadt an der Finanzierung der Sport- und Freizeitanlagen auf eine solide Basis stellen; die Ortsteile besser entwickeln.