Corona-Pandemie im Kreis Wesel : Ausbreitung des Virus verlangsamt sich wieder

Kreis Wesel Die neuen Zahlen geben Grund zur Hoffnung: Der Kreis Wesel meldet auch am Mittwoch nur zwei weitere Corona-Fälle. Nach dem deutlichen Anstieg in der vergangenen Woche scheint die weitere Ausbreitung des Virus vorerst wieder gebremst worden zu sein.

Im Kreis Wesel ist das Coronavirus bei zwei weiteren Menschen nachgewiesen worden. Sie leben in Moers und Kampf-Lintfort. In den anderen Kommunen gab es am Mittwoch keinen neuen Fall. Insgesamt sind bisher im Kreis Wesel 788 Infektionen nachgewiesen worden.

Von den 788 Menschen, die bisher im Kreis Wesel positiv getestet wurden, gelten 623 als genesen (rund 79 Prozent). 25 sind gestorben. 140 gelten aktuell als erkrankt und sind in Quarantäne. Die 7-Tage-Inzidenz ist wieder etwas gesunken: von 23,5 auf 20,7. Der Wert gibt an, wie viele Neuinfektionen innerhalb der letzten sieben Tage bezogen auf jeweils 100.000 Einwohner gemeldet wurden. Bund und Länder hatten sich darauf geeinigt, dass bei einer 7-Tage-Inzidenz von 50 über eine Verschärfung der Corona-Regeln in der betroffenen Region nachgedacht werden muss, so wie im Kreis Gütersloh.