Nur Bürgerbüro empfängt auch Spontanbesucher : Im Regelfall nur mit Termin ins Rathaus Geldern

(RP) Ab Montag ist die Stadtverwaltung für die Bürger wieder besser erreichbar. Die Stadt Geldern hat die strengeren Einlassregelungen, die seit Ausbruch der Coronakrise galten, leicht gelockert. Einige zwingende Voraussetzungen für den Einlass und die Maskenpflicht sind aber zu beachten.

Lediglich im Bürgerbüro können ab dem 29. Juni auch wieder Leistungen ohne Termin in Anspruch genommen werden. Diese Ausnahme bezieht sich ausschließlich auf das Abholen von Personalausweisen, Reisepässen, Führerscheinen, Gelben Säcken, Windelsäcken und Stammkarten für den ÖPNV. Die Monatskarten können weiterhin im Kiosk und Ticketverkauf im Bahnhof, Brühlscher Weg 4, oder in der Lottoannahmestelle, Issumer Tor 23, erworben werden. Wer nicht lange warten möchte, kann aber nach wie vor für die Leistungen des Bürgerbüros vorher online einen Termin vereinbaren.

Der Zutritt zum Jobcenter/Amt für Arbeit und Soziales ist ab dem 29. Juni über den Eingang am Nebengebäude, Issumer Tor 34, möglich, ebenfalls mit Termin. Dieser kann vorab bei den zuständigen Sachbearbeitern unter 02831 3980 oder per E-Mail an jobcenter@geldern.de oder soziales@geldern.de vereinbart werden.