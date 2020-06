Erdgas-Umstellung : Tausende Viersener bekommen Besuch

Rund 45 Minuten müssen Viersener Haushalte mit Erdgas für die Erfassung ihrer Gasheizung einplanen. Foto: Jens Büttner

Viersen Rund 29.000 Gasgeräte in Privathaushalten und Unternehmen müssen in Viersen für den Betrieb mit dem sogenannten H-Erdgas umgerüstet werden. Im September steht der erste Schritt bei der Erdgasumstellung im Netzgebiet der NEW bevor: Alle Gasgeräte und -anlagen in Viersen werden dazu erfasst.

Von Martin Röse Redaktionsleiter RP Viersen

Konkret bedeutet das: In jedem Haushalt oder Betrieb im Netzgebiet, der mit Gas versorgt wird, werden mindestens zwei Besuchstermine von Fachunternehmen im Auftrag der NEW Netz durchgeführt. Beim ersten Termin werden alle vorhandenen Gasgeräte erfasst.

Beim zweiten Termin werden alle Geräte, soweit technisch möglich, auf den Betrieb mit H-Gas angepasst. In jedem zehnten Haushalt erfolgt nach der Anpassung noch ein Besuch zur vorgeschriebenen Qualitätskontrolle. Zuständig für die Umstellungsmaßnahmen ist nach dem Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) der jeweilige Netzbetreiber, also die NEW Netz GmbH. Dies gilt unabhängig davon, bei welchem Lieferanten der Endkunde Erdgas bezieht.

Die Erhebung in Viersen werde bis Mitte 2021 dauern. Die NEW Netz GmbH geht von rund 29.000 Gasgeräten aus, die sich auf drei Umstellbezirke mit unterschiedlichen Schaltterminen verteilen. Die endgültige Umstellung auf H-Gas in Viersen ist für das Jahr 2023 geplant. Die Erhebung der Gasgeräte sei als vorbereitende Maßnahme für die spätere Anpassung notwendig, so ein Sprecher.