Chemieunternehmen in Rheinberg : Inovyn verbrennt Ethylen über die Fackel

Chemieunternehmen in Rheinberg

Rheinberg Bei Rheinberger Chemie-Unternehmen Invovyn im Industriepark Solvay wird aufgrund von Umbaumaßnahmen an der Ethylen-Pipeline von Oberhausen nach Rheinberg Ethylen kontrolliert über die Fackel der Vinylchloridanlage verbrannt.

Die Maßnahmen finden am 1. Juli, noch bis 21 Uhr statt. Das teilte das Unternehmen am Abend mit. Dies sei eine sichere Praxis und liege innerhalb der Umweltgenehmigungen des Standorts, so Inovyn: „Wir bitten die Anwohner eine etwaige mit dieser Maßnahme einhergehende Lärmbelästigung zu entschuldigen.“