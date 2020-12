Kommunalpolitik : Alpen plant mit einem kleinen Plus

Alpen Alpens Rat hat den Haushalt der Gemeinde für 2021 verabschiedet: Die CDU setzte sich mit ihrer Mehrheit durch, die Grünen enthielten sich. SPD, FDP und Die Partei stimmten dagegen.

Grundstücksverkäufe, größerer Spielraum beim Umgang mit coronabedingten Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer, aber auch Sparanstrengungen im Rathaus haben in der Summe dazu geführt, dass Alpens Haushalt fürs neue Jahr mit einem leichten Plus abschließt. Rund 55.000 Euro wandern auf die hohe Kante. So ist der Plan. Trotzdem hat der Rat das von Kämmerin Andrea Brochtrup vorgelegte Zahlenwerk am Dienstagabend nicht einfach durchgewinkt. Nur die CDU mit der Stimme von Bürgermeister Thomas Ahls gab ihre Zustimmung.