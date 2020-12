Beschluss im Hauptausschuss : Kamp-Lintforts Haushalt 2021 steht

Kamp-Lintfort Das Defizit fällt mit 2,3 Millionen Euro kleiner aus als bei der Einbringung im Oktober zuletzt befürchtet

Glück im Unglück für Kamp-Lintfort: Das Haushaltsdefizit 2021 wird – Stand jetzt – kleiner als zuletzt erwartet. Auf fast vier Millionen Euro hatte es Kämmerer Martin Notthoff bei der Einbringung des Haushaltplans im Oktober beziffert. Der Haushalt, der am Dienstag im Haupt- und Finanzausschuss mehrheitlich (gegen die Stimme von Sidney Lewandowski, Linke) beschlossen wurde, weist aber ein Defizit von „nur“ rund 2,3 Millionen Euro aus. Der Haushalt profitiert davon, dass Ausgaben infolge der Corona-Krise – rund 1,67 Millionen Euro – als „außerordentlicher Ertrag“ verbucht werden können. Dieser „Ertrag“ ist zwar kein Geld, dass die Stadt tatsächlich erhält, allerdings belasten die 1,67 Millionen nicht den aktuellen Haushalt. Vorteil für die Stadt: Der Griff in die Ausgleichsrücklage zur Deckung des Haushalts muss nicht ganz so üppig ausfallen wie befürchtet.