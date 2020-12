Krippen-Entdeckungsweg in Rheinberg : Orientalischer Krippen-Stall

Krippen-Entdeckungsweg in Rheinberg

Rheinberg - St. Peter Grundschule - Krippe im Fenster der OGS hier damit die Kinder mal mit ihren Eltern in Coronazeiten einen Grund haben zur Schule zu spazieren RP - Foto : Armin Fischer ( arfi ) *** Local Caption *** RP Foto: Armin Fischer ( arfi )

RHEINBERG Bis zum 20. Dezember kann man sich in der Innenstadt rund 50 Krippen unterschiedlichster Art anschauen. Flyer, die es unter anderem in beteiligten Geschäften und im Stadthaus gibt, weisen die Standorte aus. Die RP stellt einige der Krippen vor. Heute: die der katholischen Grundschule St. Peter.

Diesen orientalischen Krippenstall mit Ostheimer Figuren aus Holz hat die ehemalige Schulleiterin Gabi Krekeler bereits 2007 gekauft. Hergestellt haben ihn die Mitarbeiter der Caritas-Werkstätten in Rheinberg, mit der die St.-Peter-Schule kooperiert. Die Krippe kann man sich im Eingang zum Betreuungsgebäude der Schule (ehemalige St.-Peter-Schule) anschauen. Beleuchtet ist die Krippe bis 21 Uhr. up/RP-Foto: Armin Fischer