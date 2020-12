Nach Untreue-Vorwürfen : Stadtrat wählt Rheinbergs Beigeordnete Kaltenbach ab

Rheinberg Der Rat der Stadt Rheinberg hat die Beigeordnete Rosemarie Kaltenbach in einer geheimen Abstimmung am Dienstagabend abgewählt. Damit ist das Dienstverhältnis mit der Stadt beendet.

Es gab 48 gültige Stimmen. 40 Ratsmitglieder stimmten mit ja, acht mit nein. Die acht Nein-Stimmen dürften die der acht SPD-Mitglieder gewesen sein. Die Fraktion hatte deutlich gemacht, dass sie gegen eine Abwahl von Rosemarie Kaltenbach stimmen werde, weil die Schuld der 60-Jährigen nicht bewiesen sei. Kaltenbach ist SPD-Mitglied und war 2015 Bürgermeisterkandidatin ihrer Partei gewesen. Für die Abwahl war ein Quorum von zwei Drittel der Stimmen erforderlich, es hätten also 33 Ja-Stimmen ausgereicht.

Als Beigeordnete war Rosemarie Kaltenbach unter anderem als Betriebsleiterin für den Dienstleistungsbetrieb (DLB) zuständig. Sie soll sich gemeinsam mit einer weiteren, inzwischen aus dem Dienst der Stadt entlassenen Führungskraft des DLB der Untreue schuldig gemacht haben. Am 4. Juni waren die Büros und die Privatwohnungen der Beschuldigten auf Anweisung der Staatsanwaltschaft Kleve durchsucht worden. Dabei wurde mögliches Beweismaterial sichergestellt. Unmittelbar danach suspendierte der damalige Bürgermeister Frank Tatzel als Dienstherr beide Mitarbeiter. Staatsanwalt Günter Neifer bestätigte am Mittwoch, dass die Staatsanwaltschaft Kleve weiterhin wegen des Verdachts der Untreue in mehreren Fällen im Jahr 2017 ermittelt. Ergebnisse lägen allerdings noch nicht vor.