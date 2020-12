Haushalt beschlossen : „Alpen steht nach wie vor gut da“

Sascha Buchholz, neuer Fraktionschef der CDU: „Wir werden zusammen mit der Verwaltung die Herausforderungen meistern.“ Foto: Armin Fischer (arfi )/Armin Fischer ( arfi )

Der Haushalt der Gemeinde Alpen für das Jahr 2021 wurde mit der Mehrheit der CDU gegen die Stimmen der FDP, SPD und Die Partei verabschiedet. Die Grünen enthielten sich. So begründeten die Fraktionen ihre Entscheidung.

Sascha Buchholz (CDU) Es sei höchst bemerkenswert, dass Kämmerin Andrea Brochtrup dem Rat trotz aller Unwägbarkeiten in der Pandemie frühzeitig „einen soliden, verlässlichen Haushalt“ vorgelegt habe, der „trotz aller Schwierigkeiten mit einem Überschuss endet“. Politik und Verwaltung müssten weiter „mit vielen Veränderungen rechnen“. Solange das Ende der Pandemie nicht absehbar sei, „torpediert sie weiter jede Prognose“. Angesichts großer Herausforderungen dürfe nicht vergessen werden, dass Alpen über eine intakte Infrastruktur verfüge, die keinen Vergleich scheuen müsse. Ein Verdienst nachhaltiger Arbeit in der Vergangenheit. Der Haushalt 21 sei Nachweis dafür, dass „Alpen nach wie vor gut da steht“. Investitionen wie in die Sanierung der Sekundarschule würden künftigen Generationen einiges ersparen. Der Haushalt trage trotzdem den „Fingerabdruck des Sparwillens“ und stehe für das Bemühen, das „Schreckgespenst der Haushaltssicherung zu vertreiben“. Es gelte, „mit Maß und Mitte“ zu sparen, aber nicht um jeden Preis.

Peter Nienhaus: „Es ist noch deutlich Luft nach oben.“ Foto: Fischer, Armin (arfi )/Fischer, Armin ( arfi )



Peter Nienhaus (Grüne) Grundsätzlich sehen die Grünen den Haushalt „gut aufgestellt“ und von Kämmerin Brochtrup „vorzüglich aufbereitet“. Doch sie sehen „erheblichen Verbesserungsbedarf“. Die Anhebung der Elternbeiträge für die Ganztagsbetreung komme „zur Unzeit“, gleichzeitig werde „durch unscharfe Planung ein Vielfaches ohne erkennbare Not ausgegeben“. Was er genau meint, sagt Nienhaus an der Stelle nicht. Doch etwas weiter vorne wirft er der Verwaltung in sprachlicher Anlehnung vor, sich bei „Großprojekten ohne Not auf Investorenwünsche festzulegen“. Dabei gehe es nicht nur um Gestaltungsfragen – hier scheint Kritik am Rossmann-Projekt durch –, sondern „auch um finanzielle Zugeständnisse“. Konkreter wird’s auch hier nicht. Bei der Sanierung der Motte hält der Grünen-Sprecher dem Rathaus bei Ausgaben von 120.000 Euro vor, „nicht ausreichend kontrolliert“ zu haben. Und weil der Ausbau des Dachgeschosses im Rathaus quasi vom Himmel fiel, sehe es so aus, als habe die Verwaltung keinen langfristigen Plan.

Jörg Banemann: „Der Bürgermeister hat die Finanzen nicht im Griff.“ Foto: Fischer, Armin (arfi)/Fischer, Armin (afi)



Jörg Banemann (SPD) Die Stellungnahme der SPD gerät zur Abrechnung mit dem Bürgermeister. Sie wirft Thomas Ahls mit markigen Worten vor, die Finanzen „noch immer nicht im Griff“ zu haben und „keinen Sparwillen erkennen“ zu lassen. Banemann wiederholt die alte Forderung nach einer „Prioritätenliste für Projekte“ und einem Fünf-Jahres-Plan zur Erreichung der „hoch gesteckten Ziele“. Die Genossen sehen „das Gespenst Haushaltssicherung“ weiter über Alpen schweben, sagen seine Landung sowie Steuererhöhungen und das schmerzhafte Zurückfahren freiwilliger Leistungen voraus. Banemann verlangt vom Bürgermeister fast flehentlich „ein Umdenken“, sieht die Rücklagen schleichend aufgezehrt durch „teure Baustellen“, für die es keine Priorisierung gebe. Er jedenfalls, so der SPD-Politiker, sehe Alpen von einem ausgeglichenen Haushalt „weit entfernt“. Grundstückserlöse von sechs Millionen Euro würden nicht zum Schuldenabbau verwendet. Die Entwicklung des Eigenkapitals und der Liquidität nennt die SPD „besorgniserregend“.

Thomas Hommen: „Die nachfolgenden Generationen beißen sich an den Schulden die Zähne aus." Foto: bp/Archiv



Thomas Hommen (FDP) Der Chef-Librale macht’s kurz und knackig. Die FDP habe sich in ihrer Haushaltsklausur mit drei Fragen beschäftigt: Werden die Interessen der Bürgerinnen und Bürger in ausreichendem Maße berücksichtigt? Ist der Haushalt generationengerecht? Und werden liberale Grundsätze der Wirtschaftlichkeit befolgt? Es folgt keine Überraschung. Es gibt nur eine Antwort, und die heißt „Nein.“ Als Beispiel führt Thomas Hommen die energetische Sanierung des Schul- und Sportzentrums an. Mehrere Millionen Euro Eigenanteil ohne Sanierung der Toilettenanlage in der Schule setzten „falsche Prioritäten“. Das gleiche mehr einer „Bankrotterklärung denn der Weiterentwicklung der Schulen“. Dann wird’s arg plakativ: „Eine umweltfreundliche Heizung bei menschenunfreundlichen Toiletten“ sei mit der FDP nicht zu machen. Grundsätzlich bediene auch der Haushalt „uneingeschränkt Partikularintressen“. An den Schulden würden sich „nachfolgende Generationen wohl noch die Zähne ausbeißen“.

