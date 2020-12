Haushalt für 2021 eingebracht : Pandemie schwächt Erkraths Finanzkraft

Erkrath Bürgermeister Christoph Schultz und Kämmerer Thorsten Schmitz haben den Haushaltsplan für 2021 vorgestellt. Nach Abzug aller Entlastungen durch Bund und Land wird mit einem Defizit von zirka 3,63 Millionen Euro gerechnet.

Gewerbe- und Einkommensteuer werden für 2020 bei weitem nicht so fließen wie geplant. Und für letztere kann Erkrath nicht mal auf eine Ausgleichszahlung für die rund zwei Millionen Euro hoffen, die ihr in diesem Jahr entgehen. Die Gewerbesteuer-Erwartung für 2020 ist gar von 34,9 auf 22 Millionen Euro abgesackt.

Trotz der angespannten Lage will Bürgermeister Schultz Investitionen nicht drosseln und einen Beitrag zur Stabilisierung der Wirtschaft leisten. Festhalten will er auch an den Plänen für einen Rathaus-Neubau: „Die im Gebäude Schimmelbuschstraße untergebrachten Fachbereiche brauchten ebenso wie der Bauhof eine angemessene Unterbringung.“

Hintergrund: Das vom Land NRW erlassene Covid-19-Isolierungsgesetz ermöglicht den Kommunen, die Belastungen durch die Pandemie in der Jahresrechnung 2020 sowie in den Haushaltsplänen bis 2024 ergebnisneutral zu isolieren. Die durch die Pandemie bedingten Einnahmeausfälle oder Mehraufwendungen werden als „außerordentliche Erträge“ neutralisiert und in einer Bilanzierungshilfe aktiviert.

Entlastung für den Stadthaushalt bringen die Gewerbesteuerkompensation von Bund und Land in Höhe von 2,72 Milliarden Euro und die Mitte Dezember fällige Gewerbesteuer-Ausgleichszahlung des Landes, die 9,6 Millionen Euro in Erkraths Kasse spült. „Die Zahlung gleicht allerdings nur teilweise unsere tatsächlichen Einbußen bei der Gewerbesteuer von knapp 13 Millionen Euro aus. Bund und das Land NRW sind auch über 2020 hinaus gefordert, die finanzielle Leistungsfähigkeit der Städte sicherzustellen“, sagte Kämmerer Schmitz.

Erkraths Finanzen stehen also jetzt und auch in Zukunft unter keinem guten Stern. Der Appel von Bürgermeister und Kämmerer an die Politik: Die zu Jahresbeginn anstehenden Haushaltsberatungen „ver-antwortungsbewusst im Interesse unserer Stadt und stets im Gedanken an zukünftige Gene-rationen“ zu führen.