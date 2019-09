Comedy-Duo in Budberg : Willi und Ernst glänzen mit „gefährlichem Halbwissen“

Budberg Die beiden Comedians Willi und Ernst eröffneten mit ihrem Programm „Gefährliches Halbwissen“ die Herbstsaison im Budberger Bürgerhaus. Mit Nonsens und Klamauk sorgten sie für einen unterhaltsamen Abend.

Die beiden Comedians enterten Budbergs schönstes Wohnzimmer in Windeseile. Am letzten Samstag im August zogen die Koblenzer Willi Naumann und Ernst Schneider ihr Publikum schnell mit ihrem „Gefährlichen Halbwissen“ in den Bann. Vorab gab es Komplimente zur Lage des Budberger Bürgerhaus, in der Nähe vom Club Med, sprich den Sportanlagen.