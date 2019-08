Besuch des Bundestagsabgeordneten : Grüne: Die Bahn muss besser werden

Rheinberg Ortsverbände der Partei überreichten Bundestagsmitglied Oliver Krischer mehr als 1300 Unterschriften – sie fordern einen Ausbau der RB 31-Strecke.

Der Mann aus dem Bundestag erzählte zunächst, dass er am Rheinberger Bahnhof ein Foto eines mechanischen Signals geschossen habe. „Ich wusste gar nicht, dass so etwas in Deutschland noch im Einsatz ist.“ Was die seiner Ansicht nach dringend erforderliche Verkehrswende angeht, so fragte er sich, warum manche Dinge in Deutschland nicht so funktionierten wie in anderen Ländern. In der Schweiz oder in den Niederlanden seien Zugverbindungen weitaus besser ausgebaut. Und selbst in Großbritannien werde mehr in die Infrastruktur investiert. Zwar stecke der Bund pro Jahr acht Milliarden Euro in Regionalisierungsmittel, doch habe sich dieser Wert seit 20 Jahren kaum erhöht. Seine Überzeugung: „Die Subventionen in die Autoindustrie müssen weg, sie müssen stattdessen in den Nahverkehr fließen.“ Zudem dürfe es für Dieselkraftstoff keine Vergünstigungen mehr geben, auch die Steuervergünstigung für Dienstwagen solle gestrichen werden. „Wir wollen eine Mobilitätsgarantie“, forderte Krischer. „So wie es andere Länder schon haben.“