Enni Night of the Bands : Besondere Tour – Herrensalon im Shuttlebus

Der Herrensalon spielt im Bus. Foto: Enni

Moers Am 28. September findet in Moers die Enni Night of the Bands statt.

Ab 19 Uhr wird der Herrensalon die Passagiere des Shuttle-Buses musikalisch begleiten. Gespielt werden Akustik-Cover, die „einzigartig neu arrangiert und unverkennbar neu interpretiert zum mitswingen, mittanzen und zuhören einladen“, so der Veranstalter. Die Bandbreite der Songs reicht dabei von Musik der 1960er bis hin zu aktuellem Liedgut aus den Genres Evergreens, Schlager, Pop, Rock und Gassenhauer. Der Herrensalon ist von Anfang bis Ende des Festivals dabei. Am 28. September findet die Enni Night of the Bands statt. 26 Bands spielen dann in 22 Lokalen und Stätten um das Herz der Musikfans. Der Shuttle-Bus, inklusive Herrensalon, pendelt zwischen den Spieleorten und ist für Teilnehmer kostenlos. Karten sind bei Moers Marketing (Neuer Wall), im Niag- Kundenzentrum, der Volksbank-Filiale an der Mühlenstraße und in den Enni-Kundenzentren erhältlich. Der Karten-Vorverkauf läuft.