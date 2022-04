„Einer fehlt hier“ : Erster Trailer von dritter Staffel „Last One Laughing“ veröffentlicht - mit verstorbenem Mirco Nontschew

Düsseldorf Mit der Show „Last One Laughing“ rehabilitiert der Streaming-Dienst Amazon Prime Video die deutsche Comedy-Szene. Mitte April erscheint die neue Staffel. Nun wurde der der erste Trailer veröffentlicht. Mit dabei ist auch der plötzlich verstorbene Mirco Nontschew.

Comedy ist in Deutschland oft eine traurige Angelegenheit. Im Klartext heißt das: Humor ist, wenn man trotzdem lacht - über flache Witze unter der Gürtellinie, abgegriffene Rollenklischees oder pointenfreie Sketche. Nur wenige Komödianten verstehen es, jenseits von albernen Späßen ein wenig Mehrwert zu bieten, und sei es nur gehobener Irrsinn, wie ihn die britische Chaotentruppe von Monty Python so perfekt beherrschte. Verschärfend hinzu kommt, dass es in der hiesigen Szene kaum Bewegung gibt, weil ein Großteil des Comedy-Personals gefühlt seit Jahrzehnten beharrlich die Bühnen und Bildschirme des Landes bevölkert. Nachwuchs hat es schwer oder orientiert sich an den falschen Vorbildern. Was nicht heißen soll, dass es nicht auch hierzulande smarte Vertreter des komischen Fachs gibt, nur sind sie rar gesät.