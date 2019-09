25 Jahre Familienzentrum : Volles Haus in Alprays Kita

Rheinberg Die integrative Kindertagesstätte Alpsray besteht seit 25 Jahren. Das feierten Kinder und Eltern mit den Erziehern.

Sie sind bei Mama an der Hand, bei Papa auf dem Arm oder sitzen auf dem Laufrad und düsen in Richtung Party. Viele Kinder sind am Samstag rund um das Familienzentrum in Alpsray unterwegs und feiern mit ihren Eltern, Freunden und Erziehern den 25. Geburtstag der Kindertagesstätte.