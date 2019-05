Konzertreihe : Auftakt der Open Stage bringt Stimmung ins to hoop

Alpsray Bei der ersten Auflage der Konzertreihe nach langer Pause waren gleich zwei Bands in der Gaststätte in Alpsray zu hören.

Wieder waren aus der Gaststätte to hoop musikalische Klänge zu vernehmen. Denn dort bot das Duo „Die wollen nur spielen“ im Rahmen der Open-Stage-Konzertreihe ihre ganz eigene Art, Popsongs wie „Sweet but psycho“ oder „Shut up and dance“ mit Bass, Gitarre und Gesang darzubieten.