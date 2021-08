Caritas Wohn- und Werkstätten Niederrhein : Bierkästen kommen aus Rheinberg

Das Team der Caritas-Schreinerei am Rheinberger Nordring mit einigen Bierkästen aus Holz. Foto: CWWN

Rheinberg Die Caritaswerkstätten am Nordring produzieren für Walsumer Brauhaus. Die beschäftigten Mitarbeiter fertigen sie aus 23 Einzelteilen.

Sie sind extrava­gant, aus Holz, liegen angenehm in der Hand und Kunden behalten sie gerne – die Bierkästen aus dem Walsumer Brauhaus, gefertigt werden sie in den Caritas-Werkstätten Niederrhein in Rheinberg am Nordring.

In der dortigen Schreinerei laufen die Maschinen auf Hochtouren, es ist laut und überall sind Einzelteile der Bierkisten zu entdecken. Mal ist es eine Leiste, auf der „Walsumer“ gedruckt steht, mal das Gefache, in dem die Flaschen stehen. Aus 23 Einzelteilen fertigen die beschäftigten Mitarbeiter den stylischen Kasten. Eine Arbeit, die für die Schreinerei ein echtes Geschenk ist. „Der Auftrag ist vielseitig und fast für jeden ist eine passende Aufgabe dabei“, freut sich Abteilungsleiter Willi Heuvens. Hobeln, Zuschnitt, Leimen, Fasen, Zusammenbau, Schrauben und Tackern, die Liste der geforderten Tätigkeiten ist lang. Aber in einer Arbeitskette mit mehreren Mitarbeitern sind die Aufgaben flott erledigt.

Mehr als 3000 Kästen gingen seit 2018 durch die Hände der Menschen mit Behinderungen. Seinen Anfang nahm der Auftrag mit einer Anfrage des Brauhauses, inklusive der Bitte um einen Gestaltungsvorschlag. Eine Aufgabe, die Willi Heuvens und Gruppenleiter Ralf Bannemann reizte. Die beiden Tischler sind Tüftler und nach kleinen Anlaufschwierigkeiten (die Flaschen rutschten anfangs in Schräglage aus dem Kasten) war das Model fertig und die Walsumer Brauerei begeistert.

Nach der Musterfreigabe bauen die Beschäftigten zunächst 100 Kästen, die so gut ankommen, dass es seitdem kontinuierlich weitere Aufträge gibt, denn die Kunden behalten die tolle Aufbewahrung gerne, die hauptsächlich im Brauhaus verkauft wird. Die nächsten Anfragen lassen nicht lange auf sich warten. Nun sind Kästen für eine Limonade, sowie Verkaufsdisplays gewünscht. Jede Menge Arbeit also für die Schreinerei. Mit 250 Displays und 1000 Limonade-Kästen sind alle gut beschäftigt. Zur Motivation fährt regelmäßig ein Fahrzeug der Brauerei vor und liefert Limonaden für alle. Die Zusammenarbeit laufe gut und die Brauerei-Mitarbeiter seien sehr zugewandt, sagt Heuvens.

Meist baut die Gruppe Chargen von 250 Kästen. Dazu benötigen zwei bis drei Mitarbeiter rund vier Wochen. Dabei setzen die Gruppenleiter Arbeitshilfen zur Unterstützung ein. „Die Einzelelemente werden in die Arbeitshilfe eingelegt, das vereinfacht den Zusammenbau“, erklärt Willi Heuvens den Ablauf.