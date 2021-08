Abfallentsorgung in Rheinberg : DLB bittet darum, Altkleidercontainer richtig zu befüllen

Rheinberg Der Rheinberger Dienstleistungsbetrieb bittet darum, darauf zu achten, dass nur erlaubte Gegenstände in Altkleidercontainern entsorgt werden. Gegebenenfalls solle man Mitbürger, die sich nicht daran halten, darauf hinweisen.

Seit dem Jahr 2013 bietet die Stadt Rheinberg die Möglichkeit an, Kleidung in aufgestellten Altkleidercontainern (Foto: DLB) zu entsorgen. An mittlerweile 32 Standorten im ganzen Stadtgebiet können gut erhaltene, getragene Kleidungsstücke, Schuhe, Bettwäsche, Handtücher, Gardinen, Meterware und Taschen zur weiteren Verwendung zur Verfügung gestellt werden und so wieder Platz im eigenen Haushalt entstehen. „Was viele nicht wissen“, so die Stadt Rheinberg, „ist, dass die Erlöse aus diesen Altkleidersammlungen den Bürgern finanziell über die Abfallgebühren wieder zugute kommen.“ Das funktioniere aber nur, wenn die richtigen Materialien im Container landen und der Inhalt nicht durch unerlaubte Abfälle wie Rest- oder Biomüll, Bauschutt und sogar Tierkadaver verunreinigt werde. „Leider können deshalb häufig komplette Altkleiderladungen nicht mehr der Wiederverwertung zugeführt werden“, so Frank Rumpp vom Dienstleistungsbetrieb (DLB) der Stadt Rheinberg, der für die Entleerung der Altkleidercontainer zuständig ist. Bei wiederholtem Missbrauch an bestimmten Stellen müssen zum Teil die Container sogar abgezogen werden, wie etwa an der Baerler Straße. Der DLB bittet darum, darauf zu achten, dass nur die erlaubten Gegenstände in den Containern entsorgt werden. Gegebenenfalls solle man Mitbürger, die sich nicht daran halten, darauf hinweisen.