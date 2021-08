Musikalische Bildung in Alpen : Musikverein lädt wieder zum Schnuppern

Alpen Im Orchester spielen, ist mehr als zu musizieren. Der Musikverein Menzelen steht für großartige Erlebnisse in der Gruppe. Davon kann sich jeder jetzt wieder überzeugen.

Der Musikverein Menzelen lädt Kinder, die mindestens in der dritten Klasse sind, sich für Musik interessieren und Lust haben, gemeinsam mit anderen ein Instrument zu erlernen, für Sonntag, 29. August, um 11 Uhr zum Tag der offenen Tür in der Grundschule an der Ringstraße 92 in Menzelen-Ost ein.