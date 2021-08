Bezirksregierung Düsseldorf : Amprion will Stromtrasse anders führen

Derzeit verläuft die Amprion-Hochleitung nah am Heesenhof in Budberg vorbei. RP-Foto: UP Foto: Uwe Plien

Rheinberg Der Netzbetreiber kündigt an, bei der Aufrüstung der Wechselstromleitung zwischen Wesel und Krefeld-Hüls im Rheinberger Ortsteil Vierbaum nachzubessern.

Die umstrittene Amprion-Wechselstromtrasse soll in Vierbaum anders verlaufen als geplant. Der Netzbetreiber Amprion reagiert auf in einem Anhörungsverfahren eingebrachte Einwendungen und Stellungnahmen und will eine Planänderung im Planfeststellungsverfahren vornehmen. Das gab am Mittwochnachmittag die Bezirksregierung Düsseldorf bekannt. Betroffen ist die neue Höchstspannungsfreileitung zwischen Wesel und Krefeld-Hüls, die auch über Rheinberger Stadtgebiet läuft. Amprion hat bei der Bezirksregierung Düsseldorf ein Planfeststellungsverfahren beantragt. Ein wesentlicher Punkt sei eine Verschwenkung der Trasse im Bereich Vierbaum sowie die Anpassung einzelner Maststandorte und Mastarten.