Caritas : Die Ehrenamtsbörse der Caritas nimmt Fahrt auf

Jutta Seven (l.) und Anne-Kathrin Lehmann von der Caritas.

KLEVE Die erste Bilanz fällt jetzt, nach gut 100 Tagen, äußerst positiv aus. „Fast täglich erreichen uns Anrufe“, sagen Mitarbeiter der Ehrenamtsbörse.

Anne-Kathrin Lehmann ist zusammen mit Jutta Seven für die Arbeit der Gemeindecaritas zuständig. Dazu gehören auch das im Jahr 2004 gegründete Freiwilligenzentrum und die Ehrenamtskoordination. Ein Bereich, der auf dem Prüfstand stand, der aber nach den ersten Einschätzungen und Erfahrungen der beiden Mitarbeiterinnen enorm großes Potenzial hat. Anne-Kathrin Lehmann dazu: „Wir sind ja erst seit Januar für die Gemeindecaritas zuständig und werden regelrecht überrollt. Von jungen Leuten, die in Kleve studieren, bis zu rüstigen Rentnern – die Bandbreite von Menschen, die sich hier und in der Umgebung engagieren wollen, ist groß.“